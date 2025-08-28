За трофей клуб поборется с "Сиэтлом"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил два гола в полуфинале Кубка лиг против "Орландо".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Интер Майами". Месси забил на 77-й (с пенальти) и 88-й минутах. Также голом отметился Теласко Сеговия (90+1). В составе "Орландо" мяч забил Марко Пашалич (45+1).

В финале "Интер Майами" сыграет с "Сиэтлом", который в полуфинале со счетом 2:0 обыграл "Лос-Анджелес".

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).