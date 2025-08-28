Экс-игрок петербургского клуба рассказал, что хотел уйти из команды после начала СВО, но его не отпускали

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Негативные слова бывшего футболиста петербургского "Зенита" Клаудиньо о том, что в клубе и России ему было плохо, вызывают сожаление и негативно характеризуют уровень его образованности. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

22 января Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд". После этого в интервью Flashscore Клаудиньо, имеющий гражданство РФ, заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его. Также футболист отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

"Мне кажется, что здесь он провел прекрасные годы, на него люди ходили смотреть, заработал здесь приличные деньги. Непонятно, какое отношение СВО к нему имеет, приплел то, о чем понятие не имеет. Выражу сожаление, что есть такие люди", - сказал Колосков.

По его мнению, такие слова футболиста отрицательно характеризуют уровень его мышления и интеллекта, а также говорят об "очень низком уровне образованности" спортсмена.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.