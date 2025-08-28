Каминский рассказал, что биатлонисты жалуются на холодные куртки

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что многие лидеры сборной жалуются на экипировку

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские биатлонисты вынуждены чаще менять комбинезоны, а также жалуются на холодные куртки. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в своих соцсетях сообщил, что многие лидеры сборной жалуются на экипировку.

"У ребят есть вопросы по экипировке, спрашивают, - рассказал Каминский. - Насколько я знаю, ребята часто меняют комбинезоны, куртки холодные. По сравнению с тем, что у нас было раньше, эта хуже. Нам выдали, мы носим".

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил ТАСС, что ни тренеры, ни спортсмены не обращались к нему с вопросами об экипировке: "Вопросов от спортсменов и тренеров на качество экипировки в мой адрес не поступало, - сообщил Майгуров. - Многие тренеры, в частности Владимир Владимирович Брагин из юниорской команды, считают, что качество экипировки улучшается год от года".