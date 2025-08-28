Ему был 91 год

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр по шахматам Анатолий Быховский умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

"Анатолий Быховский на протяжении многих лет был одной из самых заметных фигур в шахматной жизни нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Авраамовича", - говорится в сообщении.

Быховский получил звание заслуженного тренера СССР в 1975 году, в 1982 году стал международным мастером, в 1993-м - международным арбитром. Был награжден за достижения в области шахмат орденом "Знак Почета" (1981).