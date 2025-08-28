Соглашение с Арнау Уреньей рассчитано до 2029 года

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Голкипер Арнау Уренья перешел из французского ПСЖ в испанский футбольный клуб "Вильярреал". Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с испанским игроком рассчитано до 2029 года.

Уренье 24 года, за ПСЖ вратарь сыграл семь матчей, в которых пропустил восемь голов. В составе французского клуба игрок выигрывал Лигу чемпионов (2025), Кубок Франции (2025) и дважды чемпионат Франции (2024, 2025).

Вратарь регулярно вызывался в юношеские сборные Испании, в составе команды до 19 лет стал чемпионом чемпионата Европы. Также игрок выигрывал золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.