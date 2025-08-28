IBU не учел в правилах отбора на Олимпиаду участие нейтральных спортсменов

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года

ТАСС, 28 августа. Международный союз биатлонистов (IBU) не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

186 из 210 олимпийских квот уже распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК), их получили спортсмены национальных команд, занявших места с 1 по 20-е в итоговом мужском и женском зачетах Кубка наций в сезоне-2024/25. Оставшиеся 24 места будут распределены индивидуально на основе списка квалификационных очков IBU по состоянию на 18 января 2026 года после этапа Кубка мира в Рупольдинге. Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU и представляющие НОК, которые еще не получили квоты по результатам Кубка наций. НОК может получить максимум две квоты каждого пола по результатам квалификационных очков IBU.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.