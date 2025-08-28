"Олимпиада на стероидах" подала антимонопольный иск против международных организаций

Организаторы рассчитывают на возмещение ущерба на сумму не менее $800 млн

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Организаторы "Олимпиады на стероидах" подали антимонопольный иск против Международной федерации плавания (World Aquatics), Федерации плавания США и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Иск является ответом на откровенно хищническую и незаконную кампанию ответчиков, направленную на принуждение всех участников этого вида спорта, включая спортсменов, вспомогательный персонал и судей, бойкотировать "Олимпиаду на стероидах" и не допустить их выхода на международный рынок элитного плавания", - написано в заявлении организации.

Организация требует возместить ущерб в размере не менее $800 млн. "Иск предусматривает возмещение фактического ущерба в размере не менее $200 млн, а после увеличения суммы в три раза, присуждения штрафных санкций и возмещения судебных издержек - не менее $800 млн. Мы также будем добиваться судебного запрета, чтобы остановить незаконную кампанию ответчиков", - говорится в заявлении организации.

Официальное название "Олимпиады на стероидах" - Enhanced Games, что можно перевести как "Улучшенные игры". Проект презентовали год назад, он реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла презентация соревнований, организаторы заявили, что они состоятся в мае 2026 года.

Enhanced Games подвергается критике со стороны Международного олимпийского комитета, WADA и международных спортивных организаций, которые грозят спортсменам пожизненным отстранением от своих соревнований за участие в "Олимпиаде на стероидах".