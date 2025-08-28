Фигуристка примет участие в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое состоится 25 октября в Пекине. Об этом сообщила сама спортсменка, выступая на пресс-конференции в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайской столице.

"Совсем скоро, 25 октября, в Китае я буду в Пекине с Татьяной Навкой участвовать в шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Будет безумно красиво, ждем всех", - отметила фигуристка.

Она также поделилась эмоциями от поездки в Китай и местной публики: "Китайские болельщики занимают особое место в моем сердце, они всегда очень душевные и заряженные энергией". По словам Валиевой, после Олимпиады в 2022 году у нее появилось очень много болельщиков в Китае. "Когда я приехала сюда второй раз, меня встретила в аэропорту фан-группа, это было очень мило", - сказала она.

Во время выступления фигуристки, состоявшегося в ходе церемонии открытия ярмарки российских товаров в Пекине, зрители начали выбрасывать на лед плюшевые игрушки. Как призналась сама спортсменка, китайские болельщики придумали ей прозвище "К-Бао" (кит. "Малышка "К").

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в Пекине с 28 по 30 августа. Свою продукцию представят российские производители кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, рыбной и мясной продукции, а также ювелирных и сувенирных изделий. Всего на мероприятии представлены стенды 20 компаний.