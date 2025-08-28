Новое соглашение с игроком рассчитано до 2028 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" продлил контракт с футболистом Данилом Пруцевым, следующий сезон игрок проведет в столичном "Локомотиве" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Новое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до 2028 года.

"Желаем Данилу регулярно получать игровую практику в новой команде, чтобы вернуться в "Спартак" еще сильнее", - написано в заявлении пресс-службы.

Пруцеву 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 голевые передачи. Ранее Пруцев также выступал за самарские "Крылья Советов" и "Сочи". На счету футболиста 7 матчей и 2 гола в составе сборной России.