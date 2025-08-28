Ранее Международный союз биатлонистов опубликовал правила допуска на Игры-2026, в которых не предусмотрено участие спортсменов в нейтральном статусе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Союзу биатлонистов России (СБР) следовало активнее добиваться допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал правила допуска на Игры-2026, в которых не предусмотрено участие спортсменов в нейтральном статусе.

"Сейчас я могу сказать, что мы бездействуем - никаких контактов не осталось, сами себе врем и ведем неправильную политику, - сказал Тихонов. - Мне непонятна одна ситуация, почему миром правят из-за океана? Мы же победители".

Он напомнил, что в свое время Россия проводила финалы Кубков мира, чемпионаты мира. "Ни одна страна столько не получала", - подчеркнул он.

"Сегодня нас нигде нет, и мы все время жалуемся. Ждут, пока мы не закончим СВО, пока не жахнем так, чтобы Европа забыла навсегда? Напомнить 1945 год, не надо стесняться. Сколько можно издеваться - в политическом плане, в экономическом, это же ненормально. Мы же говорим, что Россия - самая богатая страна, мы должны править балом. Видно, правим плохо - у нас никакого представительства нет в IBU. Не ищите причин - никто не виноват кроме нас самих", - считает собеседник агентства.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.