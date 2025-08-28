Футболист был удален на 5-й минуте игры РПЛ с "Оренбургом"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника грозненского "Ахмата" Эгаша Касинтуру на один матч и еще одну игру условно по итогам встречи шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

22 августа "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. Касинтура был удален на 5-й минуте игры.

"Объяснил мотив своего поведения, что это была неосторожность. "Ахмат" не подавал заявление по Касинтуре. С учетом всех обстоятельств приняли решение дисквалифицировать Касинтуру на два матча, один реальный, один условный. Испытательный срок - до конца сезона", - сказал Григорьянц.