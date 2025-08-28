В клубе к игроку применили санкции в виде штрафа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника московского клуба Медиалиги 2Drots Бориса Фартуну на два матча по итогам игры второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Космосом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

20 августа 2Drots на выезде уступил "Космосу" со счетом 0:1. Фартуна был удален на 39-й минуте игры.

"Рассмотрели удаление игрока 2Drots Бориса Фартуны за серьезное нарушение правил игры, - сказал Григорьянц. - Он дисквалифицирован на два матча Кубка России. Нам сказали, что в клубе к нему применили санкции в виде штрафа. Он извинился".