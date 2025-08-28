Ранее стало известно, что IBU не предусмотрел в правилах отбора на Игры участие нейтральных спортсменов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские биатлонисты смогут получить по два wild card (специальное приглашение) для отбора на Олимпийские игры, если будут выполнены критерии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), и статус Союза биатлонистов России (СБР) будет восстановлен. Об этом ТАСС сообщил глава IBU Олле Далин.

Ранее стало известно, что IBU не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов.

"Российские спортсмены могут получить по два wild card, но для этого необходимо выполнить критерии конгресса IBU, чтобы федерация биатлона России не была отстранена. Это также необходимо для участия в соревнованиях, дающих wild card", - сказал Далин.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.