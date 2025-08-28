Ранее стало известно, что представители сборных Швеции и Финляндии отказывались участвовать в Турнире четырех наций в случае допуска россиян

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ) от финнов и шведов по поводу допуска российских хоккеистов является истерией. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее журналист Франк Серавалли сообщил в соцсети Х, что представители сборных Швеции и Финляндии ставили ультиматум НХЛ, согласно которому они отказывались от участия в Турнире четырех наций в случае допуска россиян.

"Вряд ли НХЛ отреагировала бы на чей-то ультиматум, - сказала Журова.- К тому же там дорожат российскими хоккеистами, которые по факту являются одними из главных звезд лиги. А попытки ультиматумов от шведов и финнов - обычная истерия".