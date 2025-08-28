Испанцу стало плохо во время матча Кубка России против "Краснодара"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Роберт Морено провел тренировку на следующий день после перенесенного гипертонического криза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сочи".

"Тренировка прошла по расписанию под руководством Роберта Морено", - сообщили в пресс-службе.

Морено стало плохо во время матча третьего тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:4), который прошел в среду. Спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов сообщил "Спорт-Экспрессу", что тренер перенес гипертонический криз. В клубе позднее сообщили, что тренер не испытывает проблем со здоровьем, поэтому госпитализация не потребовалась.

В субботу "Сочи" на выезде сыграет с московским "Спартаком" в матче седьмого тура РПЛ.