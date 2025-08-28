Жеребьевка турнира проходит в Монако

ТАСС, 28 августа. Норвежский "Будё-Глимт" станет соперником "Монако" на общем этапе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка проходит в Монако.

Также соперниками "Монако" станут испанский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", итальянский "Ювентус", бельгийский "Брюгге", турецкий "Галатасарай" и кипрский "Пафос", владельцем которого является россиянин Сергей Ломакин.

"Будё-Глимт" сыграет с "Манчестер Сити", германской "Боруссией" из Дортмунда, "Ювентусом", испанским "Атлетико", "Тоттенхэмом", чешской "Славией" и "Галатасараем".

За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин, в составе норвежского клуба ворота защищает его соотечественник Никита Хайкин. "Будё-Глимт" впервые примет участие в основном этапе Лиги чемпионов. Новичком турнира также станет "Пафос".

На жеребьевке 36 команд распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет на общем этапе по восемь матчей (по два с клубами из каждой корзины).

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. Действующим победителем соревнования является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекорд по числу побед принадлежит "Реалу" (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.