МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конькобежец Владимир Семирунний не информировал Союз конькобежцев России (СКР) о намерении перехода в сборную Польши - организация узнала об этом от польской федерации. Об этом ТАСС сообщил президент СКР Николай Гуляев.

26 августа Семирунний получил польский паспорт, что дает ему право выступать под новым флагом на зимних Олимпийских играх 2026 года.

"Семирунний, приняв решение переехать в Польшу, нас в известность не поставил - об этом мы узнали от польской федерации, - сказал Гуляев. - Исполком, как и в случае с конькобежцами, перешедшими ранее в Казахстан, принял решение о двух годах карантина. Два года прошли, ему разрешили выступать. Моральную оценку его поступку я давать не буду, по-моему, и так все понятно".

Семируннему 22 года, в 2022 году он стал чемпионом России на дистанции 10 000 м и бронзовым призером молодежного чемпионата мира на дистанции 5 000 метров. В 2023 году спортсмен сменил спортивное гражданство, в январе 2025-го дебютировал за сборную Польши на чемпионате Европы. На чемпионате мира - 2025 конькобежец стал вторым на дистанции 10 000 метров и третьим на дистанции 5 000 метров.