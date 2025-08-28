Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 победил столичный "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходит на арене "Мегаспорт".

Шайбы забросили Даниэль Спронг (37-я минута) и Николай Коваленко (46).

В другом матче игрового дня московское "Динамо" переиграло нижегородское "Торпедо" (1:0). Команды выступают в группе A.

Следующие игры пройдут 29 августа. "Торпедо" сыграет против минского "Динамо", "Спартак" встретится с китайским "Шанхай Дрэгонс".

"Спартак" и ЦСКА выступают в группе B вместе с "Шанхай Дрэгонс". В группе A выступают московское "Динамо", "Торпедо" и "Динамо" из Минска.

Кубок мэра - товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы - шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Сартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил свое существование.