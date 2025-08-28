Футбольный клуб с Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков

"Хамрун" вышел в основной этап Лиги конференций

ТАСС, 28 августа. Футбольный клуб "Хамрун" вышел в основной этап Лиги конференций, став первым в истории участником основного этапа еврокубков с Мальты.

В заключительном раунде плей-офф квалификации "Хамрун" обыграл латвийский РФШ (1:0, 2:2). Ответная игра прошла в Латвии в четверг.

Соперники "Хамруна" по общему этапу Лиги конференций определятся по итогам жеребьевки 29 августа.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится в пятый раз. Действующим победителем турнира является английский "Челси".

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.