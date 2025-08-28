Новое соглашение рассчитано до июня 2029 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с вратарем Ильей Лантратовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Лантратову 29 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В составе команды игрок провел 74 матча в различных турнирах, в которых 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности. По ходу карьеры голкипер также играл за белгородский "Салют", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", воронежский "Факел" и подмосковные "Химки".

За сборную России Лантратов провел один матч. Он принял участие в товарищеской игре против команды Брунея (11:0), проведя на поле один тайм. Победа над командой Брунея стала самой разгромной в истории сборной России.