В ответном матче на выезде "Целе" обыграл чешский "Баник" со счетом 2:0

ТАСС, 28 августа. Словенский футбольный клуб "Целе" стал участником общего этапа Лиги конференций.

В ответной игре плей-офф квалификации "Целе" на выезде обыграл чешский "Баник" из Остравы (2:0). Победный гол на счету российского полузащитника Никиты Иосифован на 10-й минуте.

В первой игре "Целе" победил "Баник" со счетом 1:0. Соперник словенского клуба по общему этапу Лиги конференций определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 29 августа. В прошлом сезоне "Целе" дошел до четвертьфинала турнира.

Лига конференций - третий по значимости еврокубковый турнир в Европе, который проводится в пятый раз. Действующим победителем является английский "Челси". Российские клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.