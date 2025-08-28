Россиянин проиграл в пяти сетах поляку Камилю Майхшаку

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл поляку Камилю Майхшаку в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5) в пользу Майхшака, выступавшего на турнире без номера посева. Хачанов имел 9-й номер посева. Россиянин в третьем сете имел пять матчболов. В третьем круге Майхшак сыграет с швейцарцем Леандро Ридлем, который попал в основную сетку благодаря победе в квалификации.

Майхшак сыграл с Хачановым на втором турнире Большого шлема подряд. До этого теннисисты встречались в четвертом круге Уимблдона. Тот матч завершился победой россиянина - 6:4, 6:2, 6:3.

Хачанову 29 лет, он занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Майхшаку 29 лет, он располагается на 76-й позиции в мировом рейтинге. На его счету нет побед на турнирах АТР. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2025).

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).