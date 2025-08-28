Сезон "Формулы-1" после месячной паузы возобновится этапом в Нидерландах

Борьба за титул идет между пилотами "Макларена" - австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 9 очков

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Зандворте.

Четырехнедельная пауза в чемпионате подошла к концу. Борьба за титул идет между пилотами "Макларена" - австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 9 очков, и на данном этапе сложно кого-либо из них назвать фаворитом. Интрига будет идти до самого конца чемпионата. Победитель же мирового первенства последних четырех лет нидерландец Макс Ферстаппен уступает Пиастри уже 97 очков и вряд ли сможет вклиниться в спор за титул, однако постарается навязать пилотам "Макларена" борьбу у себя на родине.

В преддверии Гран-при Нидерландов состав команды на следующий сезон объявил "Кадиллак", который дебютирует в "кородевских гонках". За американскую команду будут выступать финн Валттери Боттас и мексиканец Серхио Перес.

Благодаря успехам Ферстаппена нидерландский этап вернулся в календарь чемпионата мира в 2021 году. Гран-при не проводился в стране с 1985 года. Нарастающая популярность пилота "Ред Булл" заставила организаторов задуматься над проведением этапа, они просчитали экономическую выгоду и начали реконструкцию автодрома в Зандворте, который принимал у себя Гран-при "Формулы-1" с 1952 года.

Длина круга трассы в Зандворте составляет 4 259 метров, это самый короткий трек в календаре после Гран-при Монако. Трасса включает в себя 14 поворотов, два из которых с углом наклона в 18 градусов, что является нетипичным для треков из календаря "Формулы-1". При этом трасса достаточно узкая, что может затруднить обгоны. В 2021-2023 годах здесь побеждал Ферстаппен, в прошлом сезоне первым к финишу приехал Норрис.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:30 мск, вторая - в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).