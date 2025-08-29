Ранее спортсмен взял паузу в карьере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов пропустит международные старты в 2025 году, но планирует выступить на чемпионатах мира и Европы, а также в Гран-при в следующем году при условии допуска с флагом и гимном России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству тренер атлета Александр Лашпанов, Храмцову надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм.

"Думаю, что да - я чувствую в себе потенциал [для участия в международных турнирах]. Тхэквондо - довольно-таки молодой вид спорта, но я могу показать себя несмотря на то, что мне 27 лет и уже считаюсь возрастным, - сказал Храмцов. - Ближайшие турниры, которые я вижу для себя, - это чемпионат Европы, Гран-при и чемпионат мира. Соревнования в этом году я, к сожалению, пропускаю, но на следующие старты, если нам вернут флаг, я покажу его всему миру".

По его словам, флага и гимна России в настоящее время очень не хватает на международных стартах. "Многие спортсмены, и я в том числе, выступают под белым флагом и не сдаются в любом случае. Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что это отстранение сделало нас еще сильнее", - отметил он.

Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).