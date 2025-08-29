Спортсмен уверен, что россияне вернут лидирующие позиции на мировой арене

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо в случае полноценного допуска на международные турниры сможет догнать лидеров, но сделать это будет непросто. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Храмцов.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение продолжить допускать до участия в турнирах под своей эгидой российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

"Шаг вперед в мировом тхэквондо за последнее время был колоссальный, - сказал Храмцов. - Нашей команде будет сложно догнать мировых лидеров, но я уверен, что это возможно, поскольку у нас прекрасная сборная и мощное молодое поколение. Все это показало первенство мира - у нас был отличный результат. Уверен, что наша сборная обязательно вернется и докажет всему миру, что мы на многое способны, мы вернем лидирующие позиции на мировой арене".

Он отметил, что у спортсменов в 2025 году полностью обнулился рейтинг, согласно новому правилу в тхэквондо, когда первые два года рейтинг набирается - спортсмены выступают на чемпионатах мира и Европы, затем он обнуляется. "Это очень круто, поскольку дает возможности тем молодым спортсменам, которые заходят, либо лидерам, которые после Олимпийских игр обычно берут паузу на некоторое время. Это правило очень помогает, чтобы лидеры не ездили и не добирали недостающие им баллы, теперь у каждого спортсмена есть два года, чтобы показать свой уровень и готовность к Олимпийским играм. Так что сейчас есть хорошие шансы на участие в Олимпийских играх даже у меня, учитывая мой перерыв", - подчеркнул собеседник агентства.

Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).