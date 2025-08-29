Боец UFC Махачев проведет поединок с Деллой Маддаленой в середине ноября

Бой пройдет в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев проведет следующий поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джека Деллы Маддалены из Австралии в ночь на 16 ноября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой пройдет в рамках турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

Махачеву 33 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в ММА. В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

28-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев. В мае он завоевал пояс UFC в полусреднем весе, победив американца Белала Мухаммада.