Российские клубы не принимают участия в международных турнирах с февраля 2022 года

ТАСС, 29 августа. Россия располагается на 30-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после квалификационных раундов к основным этапам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

С февраля 2022 года российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения со стороны УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). В конце каждого сезона России начисляется 4,333 балла - наименьший результат перед отстранением. Сейчас в активе страны 18,299 балла, 30-я позиция позволяет чемпиону страны выступить в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, одному клубу - в квалификации Лиги Европы и двум - в квалификации Лиги конференций.

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Англия, в ее активе 95,005 балла. Далее располагаются Италия (84,660) и Испания (78,953). Топ-3 позволяет четырем командам от страны выступить в основном этапе Лиги чемпионов, двум - в основном этапе Лиги Европы, одной - в раунде плей-офф Лиги конференций. Но существуют исключения, от Англии в этом сезоне в еврокубках играют 9 команд. Еще одна путевка в Лигу чемпионов за победу в Лиге Европы досталась английскому "Тоттенхэму", в национальном первенстве команда заняла 17-е место. Еще одно место в самом престижном клубном соревновании Англия получила благодаря хорошим результатам в прошлом сезоне еврокубков.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в еврокубках. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационного раунда дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. Таблица коэффициентов УЕФА появилась впервые с сезона-1979/80.