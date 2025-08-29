В предстоящем сезоне команда домашние матчи проведет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при планировании календаря на сезон после переезда клуба "Шанхай Дрэгонс" в Китай будет учитывать многие аспекты, включая затраты команд на перелет и часовые пояса. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

26 августа генеральный директор китайского клуба Сергей Белых сообщил, что "Шанхай Дрэгонс" за текущий год планирует определиться с домашней ареной для команды. Ранее Белых рассказал о планах возвращения команды в Китай.

"Если потребуется наша помощь, мы готовы ее оказать. Когда переезд завершится, мы будем все учитывать при подготовке календаря: логистику, затраты клубов, подготовку игроков, часовые пояса", - сказал Морозов.

"Мы на связи с "Шанхай Дрэгонс". Есть такой план переезда в Китай, поставлена задача, которую руководство клуба будет стремиться выполнить. Руководство клуба уже летало в Шанхай, там есть прекрасная арена, которую они видели. Первые шаги сделаны - это смена названия клуба и логотипа. Мы прекрасно знаем эту команду, которая умеет работать, ее маркетинговый потенциал. Надеемся, что в ее первом сезоне у нее все получится", - добавил он.

7 августа китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.