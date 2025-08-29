Спортсмен получил паспорт Польши

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Конькобежец Владимир Семирунний не думал об интересах страны, получая паспорт Польши. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

26 августа Семирунний получил польский паспорт, что дает ему право выступать под новым флагом на зимних Олимпийских играх 2026 года.

"Это (осуждение СВО - прим. ТАСС) было условием получения им гражданства, - сказала Журова. - Его не заботят интересы страны, он выбрал спортивную карьеру. Это вообще проблема поколения, есть те, кто не думает о странах, границах. Им важна свобода передвижения, чтобы они могли выступать. Можно ли было его удержать? Вряд ли".

Семируннему 22 года, в 2022 году он стал чемпионом России на дистанции 10 000 м и бронзовым призером молодежного чемпионата мира на дистанции 5 000 м. В 2023 году спортсмен сменил спортивное гражданство, в январе 2025-го дебютировал за сборную Польши на чемпионате Европы. На чемпионате мира - 2025 конькобежец стал вторым на дистанции 10 000 м и третьим на дистанции 5 000 м.