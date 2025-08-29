Александр Расторгуев погиб 27 августа во время камнепада

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с горы Джанги-Тау и передали правоохранительным органам тело погибшего при камнепаде Александра Расторгуева. Поисковые работы завершены, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Поисковые работы на горе Джанги-Тау завершены. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На поисковые работы привлекались восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России", - говорится в сообщении.

В четверг пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила о гибели Расторгуева. Восхождение на гору Джанги-Тау совершала спортивная группа из трех человек, на маршрут альпинисты вышли 25 августа. Во время камнепада в среду, 27 августа, один из альпинистов погиб, еще одна получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу накануне, третий участник восхождения самостоятельно спустился в альплагерь.

Александр Расторгуев - мастер спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по региону начата проверка.