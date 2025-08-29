Украинского шахматиста Шевченко лишили звания гроссмейстера за жульничество

В марте шахматиста дисквалифицировали на три года (один из которых - условно)

ТАСС, 29 августа. Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера украинца Кирилла Шевченко за жульничество на командном чемпионате Испании. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Шевченко сняли с командного чемпионата Испании 14 октября 2024 года, его уличили в жульничестве и дисквалифицировали с турнира. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.

В марте 2025 года Шевченко дисквалифицировали на три года, один из которых условно. Запрет на участие во всех рейтинговых турнирах FIDE действует до 18 октября 2026 года.