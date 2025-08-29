ТАСС, 29 августа. Российская фигуристка Аделия Петросян оставила прежние программы на предстоящий сезон, в котором спортсменка примет участие в олимпийской квалификации. Об этом в шоу "Каток" сообщил тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
Ранее стало известно, что в женском и мужском отборах заявлены россияне Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские спортсмены примут участие в отборе в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.
"По Аделии Петросян - мы выбрали тактику тишины, - сказал Глейхенгауз. - Мы практически сейчас не даем интервью по подводу Аделии, она не дает интервью. Мы не рассказываем о подготовке. Все, что могу сказать, - мы выбрали две лучшие программы из тех, которые мы ставили и которые больше всего, по нашему мнению, легли на Аделию, и в которых она была органична".
"Это такой тактический ход, учитывая, что никто на международной арене вживую не видел ни одну из ее программ. Как мы знаем, люди в олимпийский сезон возвращали свои лучшие постановки, катая их весь цикл, возьмем Юдзуру Ханю, Нейтана Чена. В данном случае мы показываем миру две абсолютно новые программы", - добавил он.
Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.
Петросян 18 лет. Она является чемпионкой России двух последних лет.