Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отметил, что никто на международной арене вживую не видел ни одну из программ спортсменки

ТАСС, 29 августа. Российская фигуристка Аделия Петросян оставила прежние программы на предстоящий сезон, в котором спортсменка примет участие в олимпийской квалификации. Об этом в шоу "Каток" сообщил тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Ранее стало известно, что в женском и мужском отборах заявлены россияне Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские спортсмены примут участие в отборе в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.

"По Аделии Петросян - мы выбрали тактику тишины, - сказал Глейхенгауз. - Мы практически сейчас не даем интервью по подводу Аделии, она не дает интервью. Мы не рассказываем о подготовке. Все, что могу сказать, - мы выбрали две лучшие программы из тех, которые мы ставили и которые больше всего, по нашему мнению, легли на Аделию, и в которых она была органична".

"Это такой тактический ход, учитывая, что никто на международной арене вживую не видел ни одну из ее программ. Как мы знаем, люди в олимпийский сезон возвращали свои лучшие постановки, катая их весь цикл, возьмем Юдзуру Ханю, Нейтана Чена. В данном случае мы показываем миру две абсолютно новые программы", - добавил он.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.

Петросян 18 лет. Она является чемпионкой России двух последних лет.