Она назвала умным тренерский штаб спортсменки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает абсолютно правильным решение тренерского штаба Этери Тутберидзе оставить фигуристке Аделии Петросян на олимпийский сезон программы, которые ей ставили ранее. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее тренер группы Даниил Глейхенгауз сообщил в программе "Каток", что Петросян на новый сезон выбрали две лучшие программы из тех, которые уже ставили и в которых фигуристка была органична.

"Я считаю, что их решение абсолютно правильное. У Аделии Петросян умные тренеры", - сказала Тарасова.