Федерация альпинизма России объявила об обновлении системы аттестации гидов

Разработка системы находится на начальном этапе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федерация альпинизма России (ФАР) обновит систему подготовки и аттестации гидов. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь организации Ирина Морозова.

"Нужно регулировать аттестацию и подготовку инструкторов-проводников, - сказала Морозова. - Но система подготовки, аттестации и лицензирования гидов, а также контроля за их работой сейчас как раз находится на начальном этапе. В прошлом году ФАР провела первую аттестацию инструкторов-проводников, а в этом году велась активная работа в данном направлении. Кроме того, ФАР с этого года начала не только аттестацию инструкторов-проводников, то есть "коммерческих гидов", но и глобальную переаттестацию инструкторов-методистов, работающих в сфере учебно-спортивного альпинизма".

Президент ФАР Алексей Слотюк в разговоре с ТАСС отметил, что основной задачей ФАР является развитие спортивного альпинизма. "Федерация альпинизма России оказывает поддержку всем формам восхождений, однако ключевая задача - популяризация и развитие именно спортивного альпинизма, - сказал Слотюк. - Но прежде чем говорить о спорте, важно понять - альпинизм неоднороден. Условно, его можно разделить на три больших направления - любительский, коммерческий и спортивный. Вы решили впервые поехать в горы. Цель - несложное, достаточно безопасное восхождение. Это и есть любительский альпинизм. Но даже на этом этапе наличие профессионального инструктора-проводника строго обязательно.

"Другой вариант - коммерческий альпинизм, - продолжил глава федерации. - Это недешевое удовольствие, но здесь за вас делают почти все: обеспечивают безопасность, организуют ночевки, питание, предоставляют постоянное сопровождение гида (того же инструктора-проводника), а при необходимости - услуги носильщиков, поваров и врача. Если же вы решили заняться альпинизмом серьезно, то ваш путь лежит в спортивный альпинизм. Это целый мир дисциплин на выбор - ледолазание, ски-альпинизм, скайраннинг. И, наконец, классический альпинизм - это больше, чем спорт".

Как ранее сообщал ТАСС, на горе пик Победы пропала без вести российская альпинистка Наталья Наговицина. Сообщалось, что три гида отказались идти с ней на восхождение. В четверг при восхождении на гору Джанги-Тау во время камнепада погиб мастер спорта Александр Расторгуев. Двое других членов группы выжили.