Сборная России сыграет с командами Иордании и Катара 4 и 7 сентября соответственно

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук вошли в окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.

В итоговый состав вошли 30 футболистов: вратари Сафонов, Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"); защитники Илья Вахания ("Ростов"), Юрий Горшков ("Зенит"), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все - ЦСКА), Максим Осипенко ("Динамо"), Руслан Литвинов, Илья Самошников ("Спартак"); полузащитники Данил Глебов, Антон Миранчук (оба - "Динамо"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба - "Локомотив"), Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Александр Головин ("Монако"); нападающие Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев ("Динамо").

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.