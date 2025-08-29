В МОК не стали оценивать правила IBU, в которых не учли нейтральных спортсменов

Ранее стало известно, что IBU не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал давать оценку правилам Международного союза биатлонистов (IBU), в которых не предусмотрено участие спортсменов в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить международные соревнования, за исключением Олимпийских игр. Поэтому мы просим вас обратиться в IBU", - сообщили в организации.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.