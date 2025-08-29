Самарский губернатор назвал беспределом ситуацию, когда футболисты платят агентам

Вячеслав Федорищев также назвал "чудовищной" историю с миллиардным долгом футбольного клуба "Крылья Советов" перед Ростехом

САМАРА, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает беспределом, когда футболисты оказываются вынуждены платить агентам. Об этом он рассказал в видеоинтервью самарским блогерам.

"Агенты - это часть нашей жизни, это нормально абсолютно, - сказал он. - Другое дело, что есть агентский договор, в котором все это прописано. Но когда тебя заставляют, как футболиста, мешками деньги отдавать из своей зарплаты непонятным людям, -это беспредел".

Губернатор назвал "чудовищной" историю с миллиардным долгом футбольного клуба "Крылья Советов" перед Ростехом. "Почему не отдаем? Не потому, что денег нет. На самом деле в футбольный клуб и все, что вокруг него, заливалось столько денег, и, честно скажу, столько воровалось. Я до конца еще не посчитал, но долг перед Ростехом можно было бы отдать за два года, не воруя", - заявил Федорищев.

Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с "Крыльев Советов" по требованию "РТ-капитал" в связи с тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Ответчик намерен обжаловать решение суда. При этом региональные власти заявляли о готовности выплатить долг после того, как состоятся соответствующие судебные решения.