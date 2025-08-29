Эксперт рассказал о возможных причинах жульничества украинского шахматиста

По мнению гроссмейстера Сергея Шипова, Кирилл Шевченко хотел добиться таким образом высоких целей

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной жульничества украинца Кирилла Шевченко могло стать желание достичь таким образом высоких целей в шахматах. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

В пятницу комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила Шевченко звания гроссмейстера за жульничество на командном чемпионате Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.

"Он сильный гроссмейстер. Но высокая шахматная квалификация - это не гарантия честности. Видимо, очень честолюбивый парень, понимал, что чемпионом мира стать хочется, поставил для себя такие высокие цели, а как добиться этого, было непонятно. И он не удержался от соблазна", - сказал Шипов.

Эксперт считает, что в шахматах компьютерные подсказки имеют серьезное воздействие. "Это потому, что в шахматах компьютер играет сильнее, и сейчас любитель с компьютерными подсказками обыграет и Магнуса Карлсена, и всех остальных. Поэтому и меры против этого должны быть жесткими", - отметил он.

В марте Шевченко был дисквалифицирован на три года (один из которых - условно).