ТАСС, 29 августа. Сборная Литвы по баскетболу установила рекорд чемпионатов Европы по числу результативных передач за один матч.
В игре группового этапа против команды Черногории (94:67) баскетболисты сборной Литвы сделали 35 результативных пасов. Прежний рекорд был установлен в 2001 году, когда югославские баскетболисты отдали 33 результативные передачи в игре с эстонцами (113:58).
Сборная Литвы установила второй рекорд на проходящем чемпионате Европы. В стартовой для себя встрече на турнире литовцы совершили наибольшее количество подборов за игру - 57.
Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях и не выступала в отборочном турнире.