В игре группового этапа против команды Черногории баскетболисты сборной Литвы сделали 35 результативных пасов

ТАСС, 29 августа. Сборная Литвы по баскетболу установила рекорд чемпионатов Европы по числу результативных передач за один матч.

В игре группового этапа против команды Черногории (94:67) баскетболисты сборной Литвы сделали 35 результативных пасов. Прежний рекорд был установлен в 2001 году, когда югославские баскетболисты отдали 33 результативные передачи в игре с эстонцами (113:58).

Сборная Литвы установила второй рекорд на проходящем чемпионате Европы. В стартовой для себя встрече на турнире литовцы совершили наибольшее количество подборов за игру - 57.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях и не выступала в отборочном турнире.