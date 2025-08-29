В представлении приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство клуба

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Представление команды ЦСКА, которая выступит в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, прошло в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В представлении приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство клуба.

"Вы должны понимать, что цвета родного для вас и нас клуба - красный, белый и синий, - это цвета российского флага", - обратился президент ЦСКА Игорь Есмантович к команде и особенно ее новичкам.

"Вообще собирать команду тяжело, а собирать команду с ребятами и тренерами - вдвойне сложно и почетно. Мы вас давно не видели, добро пожаловать", - обратился он к тренерскому штабу во главе с Игорем Никитиным. Специалист выиграл с армейцами Кубок Гагарина в 2019 году.

Представители фанатского движения армейского клуба подарили Никитину специальную футболку. Также было показано видеообращение с напутствием к команде представителей добровольческой бригады "Эспаньола", участвующей в специальной военной операции, в том числе и командира бригады, бывшего футболиста ЦСКА и "Локомотива" Андрея Соломатина.

С 2011 года "Роснефть" является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время ЦСКА пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и дважды - обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), главного трофея КХЛ.