Ответная встреча пройдет 14 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над столичным "Спартаком" в первом матче полуфинальной стадии Кубка России по футболу среди женских команд. Встреча прошла на стадионе академии "Спартака" имени Федора Черенкова.

Гол на 49-й минуте забила Даяна Кишмахова.

Ответный матч между командами пройдет 14 сентября. В финале победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва), в котором первая игра в столице России завершилась победой гостей (1:0).

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед). Победителем соревнования в прошлом сезоне стал "Локомотив", переиграв в финале ЦСКА.