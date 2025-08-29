Миланцы обыграли "Лечче" в гостях

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. "Милан" со счетом 2:0 обыграл "Лечче" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик (66-я минута) и Кристиан Пулишич (86). В эпизоде с первым голом в качестве ассистента выступил Лука Модрич. Хорватский полузащитник перешел в "Милан" в ходе нынешнего межсезонья свободным агентом после того, как покинул испанский "Реал".

"Милан" одержал первую победу под руководством Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии. В первом туре национального первенства команда проиграла на своем поле "Кремонезе" (1:2). При этом "Милан" уже побеждал после назначения Аллегри, переиграв в 1/32 финала кубка страны "Бари" (2:0). Итальянский специалист был назначен на пост в мае после завершения сезона-2024/25.

В следующем туре "Милан" примет "Болонью", "Лечче" сыграет в гостях против "Аталанты". Встречи пройдут 14 сентября.