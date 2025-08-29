"Спартак" и "Зенит" проведут свои матчи в РПЛ перед паузой на игры сборных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Рубин", "Зенит" - "Пари Нижний Новгород", "Спартак" - "Сочи" и "Ростов" - "Ахмат".
В Москве столичный "Спартак" на "Лукойл-Арене" примет "Сочи", игра начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 8 очками в 6 матчах располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" до сих пор не одержал ни одной победы, команда с одним очком располагается на последней, 16-й позиции. Прошлая встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0, это случилось 16 сентября 2023 года. "Сочи" был сильнее "Спартака" в Москве 26 августа 2021 года (2:1).
"Спартак" наконец нашел уверенность, команда подходит к игре с двумя победами подряд во всех турнирах. "Попрятались все эксперты, которые копали под "Спартак" и Деяна Станковича. Удивительно, где вы, выходите на связь. Восемь очков, впереди много игр. Не спешите, у "Спартака" хороший состав, нормальный тренер, все хорошо", - сказал бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой в своем Telegram-канале.
В середине неделе "Сочи" уступил дома "Краснодару" со счетом 2:4 в матче третьего тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Во время игры стало плохо главному тренеру "Сочи" Роберту Морено. Позднее в "Сочи" сообщили, что госпитализация не потребовалась. В четверг в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что Морено провел тренировку после перенесенного гипертонического криза.
В первом матче субботы "Оренбург" дома сыграет с казанским "Рубином", матч начнется в 14:00 мск. "Рубин" с 10 очками идет пятым, оренбуржцы с 6 очками занимают 11-е место. В этом сезоне команды уже играли в Кубке России, матч завершился победой казанцев со счетом 2:0. В прошлом сезоне РПЛ "Рубин" также был сильнее соперника в двух играх.
О других матчах дня
Также в субботу петербургский "Зенит" дома сыграет с "Пари НН", матч начнется в 16:15 мск. Сине-бело-голубые с 9 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 3 очками идет на предпоследней, 15-й позиции. В прошлом сезоне "Зенит" дважды выиграл у "Пари НН" в РПЛ.
В заключительном матче дня грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом", игра начнется в 20:45 мск. "Ахмат" пока не проигрывает в РПЛ при Станиславе Черчесове, который возглавил команду 6 августа. Грозненская команда с 7 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с 4 очками идет 14-м.
Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Балтика", "Локомотив" - "Крылья Советов", ЦСКА - "Краснодар" и "Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Москва). После этого тура состоится пауза на матчи сборных. Команда России дома сыграет со сборной Иордании 4 сентября и на выезде встретится с катарцами 7 сентября.
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Балтика"
6
3
3
0
12
11
5
6
5
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
6
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
7
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
6
1
0
5
3
4
12
-8
16
"Сочи"
6
0
1
5
1
3
17
-14