"Спартак" и "Зенит" проведут свои матчи в РПЛ перед паузой на игры сборных

"Спартак" сыграет с "Сочи", "Зенит" - с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Рубин", "Зенит" - "Пари Нижний Новгород", "Спартак" - "Сочи" и "Ростов" - "Ахмат".

В Москве столичный "Спартак" на "Лукойл-Арене" примет "Сочи", игра начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 8 очками в 6 матчах располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" до сих пор не одержал ни одной победы, команда с одним очком располагается на последней, 16-й позиции. Прошлая встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0, это случилось 16 сентября 2023 года. "Сочи" был сильнее "Спартака" в Москве 26 августа 2021 года (2:1).

"Спартак" наконец нашел уверенность, команда подходит к игре с двумя победами подряд во всех турнирах. "Попрятались все эксперты, которые копали под "Спартак" и Деяна Станковича. Удивительно, где вы, выходите на связь. Восемь очков, впереди много игр. Не спешите, у "Спартака" хороший состав, нормальный тренер, все хорошо", - сказал бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой в своем Telegram-канале.

В середине неделе "Сочи" уступил дома "Краснодару" со счетом 2:4 в матче третьего тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Во время игры стало плохо главному тренеру "Сочи" Роберту Морено. Позднее в "Сочи" сообщили, что госпитализация не потребовалась. В четверг в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что Морено провел тренировку после перенесенного гипертонического криза.

В первом матче субботы "Оренбург" дома сыграет с казанским "Рубином", матч начнется в 14:00 мск. "Рубин" с 10 очками идет пятым, оренбуржцы с 6 очками занимают 11-е место. В этом сезоне команды уже играли в Кубке России, матч завершился победой казанцев со счетом 2:0. В прошлом сезоне РПЛ "Рубин" также был сильнее соперника в двух играх.

О других матчах дня

Также в субботу петербургский "Зенит" дома сыграет с "Пари НН", матч начнется в 16:15 мск. Сине-бело-голубые с 9 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 3 очками идет на предпоследней, 15-й позиции. В прошлом сезоне "Зенит" дважды выиграл у "Пари НН" в РПЛ.

В заключительном матче дня грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом", игра начнется в 20:45 мск. "Ахмат" пока не проигрывает в РПЛ при Станиславе Черчесове, который возглавил команду 6 августа. Грозненская команда с 7 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с 4 очками идет 14-м.

Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Балтика", "Локомотив" - "Крылья Советов", ЦСКА - "Краснодар" и "Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Москва). После этого тура состоится пауза на матчи сборных. Команда России дома сыграет со сборной Иордании 4 сентября и на выезде встретится с катарцами 7 сентября.