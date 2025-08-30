На счету серба 192 победы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Серб Новак Джокович установил рекорд среди теннисистов по количеству выигранных матчей на турнирах Большого шлема, которые проводятся на покрытии "хард".

После победы в матче третьего круга Открытого чемпионата США над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3) на счету Джоковича теперь 192 выигранные игры: 99 - на Открытом чемпионате Австралии и 93 - на Открытом чемпионате США. Он превзошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который одержал 102 победы на Открытом чемпионате Австралии и 89 - на Открытом чемпионате США.

Абсолютным рекордсменом по количеству выигранных матчей на "харде" является американка Серена Уильямс - 200. Из них 108 были одержаны на Открытом чемпионате США, 92 - на Открытом чемпионате Австралии.