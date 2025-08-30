В полуфинале российский клуб разгромил бразильскую команду "Факультаде Согипа"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Норманочка" из Нижнего Новгорода со счетом 10:1 обыграл бразильскую команду "Факультаде Согипа" и вышел в финал Кубка мира по футзалу. Турнир проходит в Бразилии.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Евгения Коваленко (9-я и 17-я минуты), Фернанда де Паула Силва (10), Елизавета Никитина (11), Елизавета Шарапова (15), Ксения Олькова (22, 40), Мария Самойлова (31), Робинья (35) и Ирина Правдина (36). У бразильского клуба отличилась Мариани (21).

В финале "Норманочка" сыграет с другой бразильской командой - "Штейн Каскавел".