Хоккеист ждет разрешения его дела

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист Владислав Каменев, отстраненный за нарушение антидопинговых правил, не собирается покидать Россию для получения игровой практики по примеру бывшего игрока ЦСКА Никиты Седова. Об этом Каменев рассказал ТАСС.

15 марта Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила 28-летнего Каменева, выступавшего за ЦСКА с 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. По информации "Спорт-Экспресса", в его организме был обнаружен мельдоний. Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что делом занимается юрист, слушаний еще не было, и клуб готов оказать игроку поддержку. Также от игр КХЛ по причине обнаружения допинга был отстранен защитник ЦСКА Никита Седов, который расторг контракт с клубом.

"В отличие от ситуации с Седовым у меня другое дело. Я жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России", - сказал Каменев.

После расторжения контракта Седов на серьезном уровне может играть только в Северной Америке, поскольку местные профессиональные лиги, включая Национальную хоккейную лигу, не подписали кодекс Всемирного антидопингового агентства, а существуют в рамках собственного антидопингового регламента. При этом и Каменев, и Седов в связи с отстранением не имеют права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета.

Каменев рассказал, что пережил, когда услышал новость о допинге. "Да, это было для меня шоком, неожиданно. Думал, со мной это точно никогда не произойдет. Раз, и все оборвалось. Что я начал делать потом и что узнавать, говорить пока не могу. Надеюсь, потом как все разрешится, всех поблагодарю за помощь. Что касается развития ситуации, то я знаю столько же, сколько и все. С клубом я на связи, от них тоже идет поддержка, все вместе ждем решения", - отметил он.