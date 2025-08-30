Кущенко: российские баскетбольные клубы будут конкурентоспособны после возвращения

Команды из России не выступают на международной арене с 2022 года

ПЕРМЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетбольные команды будут конкурентоспособны после возвращения на международную арену, но потребуется время, чтобы вернуться на прежний уровень. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Как недавно сказал один из российских пловцов после чемпионата мира - нас столько не было на международной арене, что все уплыли достаточно далеко, - сказал Кущенко. - Без нас и клубы, и вообще мировой баскетбол развиваются. Мы идем параллельно, но нам нужно какое-то время, чтобы вернуться на прежний уровень. Но мы точно будем конкурентоспособны после возвращения".

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.