Глава Единой лиги ВТБ отметил большое внимание к баскетболу со стороны государства

ПЕРМЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта России Михаил Дегтярев глубоко погружен в баскетбольную сферу. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Экспо баскет" в Перми по уровню организации и поднятым темам для обсуждения вышел на новый уровень, - сказал Кущенко. - Здесь собраны лучшие управленческие кадры, здесь видно внимание государства, прежде всего благодаря приезду Михаила Владимировича Дегтярева, который глубоко в теме всей спортивной индустрии, в том числе в баскетбольной отрасли. Лига ВТБ тоже присутствует на Экспо со своими проектами, один из которых - предстоящий Суперкубок в Белграде. Мы сохраняем международную повестку и расширим ее Кубком лиги, который пройдет с участием иностранных клубов внутри нашего чемпионата".

Суперкубок Единой лиги пройдет в Белграде 24-25 сентября. В турнире сыграют ЦСКА, "Зенит", "Црвена Звезда" и "Дубай".