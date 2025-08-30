Клуб стал вторым в истории Казахстана, который пробился в основную стадию турнира

АЛМА-АТА, 30 августа. /ТАСС/. Основатель Astana Motors Нурлан Смауглов подарил главному тренеру казахстанского "Кайрата" Рафаэлю Уразбахтину автомобиль за выход в общий этап футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство Tengrinews.

26 августа "Кайрат" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграл шотландский "Селтик" (0:0, 3:2 - по пенальти) и стал второй командой из Казахстана в истории, которая вышла в основную стадию турнира. В 2015 году на групповом этапе турнира выступала "Астана".

"Мы гордимся вашей победой, это огромный шаг не только для "Кайрата", но и для всего казахстанского футбола. Искренне желаем новых успехов и всегда готовы поддержать команду, верим, что "Кайрат" сможет удивить Европу. Впереди у вас матч с легендарным мадридским "Реалом", который пройдет в Алма-Ате. Это событие мирового масштаба, будем болеть за вас", - сказал Смауглов.

21-летнему вратарю "Кайрата" Темирлану Анарбекову подарили Macbook. В ответном матче он отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

По ходу общего этапа "Кайрат" также встретится с финалистом прошлого розыгрыша итальянским "Интером", бельгийским "Брюгге", английским "Арсеналом", греческим "Олимпиакосом", датским "Копенгагеном" и кипрским "Пафосом", владельцем которого является россиянин Константин Ломакин.