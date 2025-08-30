Корстин: Суперкубок Единой лиги ВТБ станет полноценным "Финалом четырех"

В турнире сыграют ЦСКА, "Зенит", "Црвена Звезда" и "Дубай"

ПЕРМЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суперкубок Единой лиги ВТБ в Белграде можно назвать "Финалом четырех" очень высокого спортивного уровня. Такое мнение ТАСС в кулуарах "Экспо баскет" высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Суперкубок в этом году пройдет в Белграде, международная повестка сохранится. Будут две лучшие команды Евролиги и два финалиста Единой лиги - ЦСКА и "Зенит". Это полноценный "Финал четырех" очень высокого спортивного уровня, - сказала Корстин. - С организацией непросто, есть сложности, так как это не в России, но мы работаем, чтобы все прошло на самом высоком уровне".

"Интересно посмотреть, как будут выглядеть наши команды против соперников, которые укомплектованы под Евролигу. Если бы ЦСКА и "Зенит" там выступали, понятно, их составы были бы иными. Но тем не менее наши клубы хорошо усилились в межсезонье, выглядят интересно. Это будут практически последние матчи в предсезонной подготовке и иностранные клубы будут играть в оптимальных составах", - подчеркнула генеральный директор лиги.

Корстин приняла участие в Совете по развитию баскетбола в рамках пленарной сессии "Баскетбол 2030: от региональных проектов до национальных побед". В разговоре с ТАСС она рассказала о важности мероприятия в Перми: "Мероприятие ["Экспо баскет"] масштабировалось. Это уже другой уровень. Видно, что Российская федерация баскетбола развивает проект, и участие министра спорта, губернатора говорит о том, что Экспо статусно и значимо. И это очень важно для баскетбола".